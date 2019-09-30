Українські лісівники вивчали досвід лісовідновлення в Туреччині Суспільство | 30-09-2019, 13:16 0 104





Представники Житомирського, Львівського, Рівненського, Хмельницького та Черкаського обласних управлінь лісового та мисливського господарства з 23 по 27 вересня 2019 року приймали участь у навчальному візиті до лісівників Туреччини, з метою вивчення досвіду лісовідновлення.

Від Львівського ОУЛМГ участь приймав перший заступник начальника – головний лісничий Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень, який поділився своїми враженнями про ліси та стан ведення лісового господарства в Туреччині.

В рамках візиту учасники семінару познайомились з методами природнього відновлення лісів, яке зокрема в Туреччині складає біля 70 %, а також прийняли участь у міжнародному фестивалі по «Омолодженню лісів», тобто природньому відновленні лісів.

На фестивалі були присутні лісівники з Грузії, Узбекистану, Боснії та Кіпру.

Відкрив фестиваль заступник генерального директора лісів Туреччини.

Лісівники Львівщини в черговий раз переконалися у правильній стратегії ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва, яке базується на природньому відновленні лісів шляхом проведення вибіркових та поступових рубок.





Відділ лісового господарства Львівського ОУЛМГ

