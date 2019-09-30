Науково-дослідницька робота Труханівського учнівського лісництва виборола 1 місце у номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства» Суспільство | 30-09-2019, 14:50 0 79







З 25 по 27 вересня 2019 року в м.Чернігів проходив Всеукраїнський зліт учнівських лісництв, учасниками якого були 24 команди з усіх областей України. Львівщину представляла команда Труханівського учнівського лісництва, яке функціонує на базі ДП”Сколівське лісове господарство” Львівського ОУЛМГ.

Серед науково-дослідницьких робіт команда в складі учнів Труханівської ЗОШ 1-111 ст. Анастасії Хомин, Вікторії Ціздин та Тетяни Ціздин під керівництвом вчителя біології Хомин Ольги виборола 1 місце у номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства» із актуальною темою для Карпат “Виявлення хворіб і шкідників лісу в смерекових лісах та розроблення системи заходів із обмеження їх розвитку за для підвищення продуктивності лісів”.

Зазначимо, що Труханівське учнівське лісництво вже приймало участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв у 2017 році в м. Житомир, де вибороло ІІІ загальнокомандне місце.





За інформацією

ДП «Сколівське лісове господарство»

