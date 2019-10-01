ООС: бойовики запускали безпілотник Суспільство | 01-10-2019, 08:56 0 86 30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.





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Джерело: звіт ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення",- повідомили у штабі.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.



