Чоловіка, який незаконно зберігав вогнепальну зброю, засудили на Львівщині Суспільство | 01-10-2019, 13:06 0 82





Дрогобицька місцева прокуратура довела у суді вину раніше судимого за корисливі злочини 28-річного мешканця району, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).

Встановлено, що чоловік зберігав у власному помешканні гладкоствольну вогнепальну зброю придатну для пострілів та 13 патронів.

Під час санкціонованого обшуку вказані речі було вилучено. Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, а відтак уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

16.09.2019 суд затвердив цю угоду та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки та 8 місяців.



Пресслужба прокуратури Львівської області