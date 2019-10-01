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Чоловіка, який незаконно зберігав вогнепальну зброю, засудили на Львівщині

Суспільство | 01-10-2019, 13:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    



Дрогобицька місцева прокуратура довела у суді вину раніше судимого за корисливі злочини 28-річного мешканця району, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).
Встановлено, що чоловік зберігав у власному помешканні гладкоствольну вогнепальну зброю придатну для пострілів та 13 патронів.
Під час санкціонованого обшуку вказані речі було вилучено. Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, а відтак уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.
16.09.2019 суд затвердив цю угоду та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки та 8 місяців.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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