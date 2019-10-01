Прокуратура на Львівщині повернула у комунальну власність 8 га земель вартістю понад 4,5 млн грн Суспільство | 01-10-2019, 13:07 0 90



Стрийським міськрайонним судом цьогоріч у серпні задоволено три заяви органів прокуратури області щодо визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.

Зокрема, прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину – три земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 8 га вартістю 4,5 млн грн, передати у власність територіальній громаді Кавської сільської ради.

Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.

Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, 11.09.2019 земельні ділянки повернуто до комунальної власності.



Пресслужба прокуратури Львівської області

