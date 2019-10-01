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У Яворові урочисто зустріли військових 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила

Суспільство | 01-10-2019, 13:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 160 160    


У вівторок, 1 жовтня, у Яворові відбулася урочиста зустріч військових 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, які повернулися у постійне місце дислокації із зони бойових дій.

Військові пройшли урочистою ходою від місця постійної дислокації бригади до площі Ринок у місті Яворів. Армійці несли портрети побратимів, які загинули на Сході за час війни, пам’ять полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання. Їх зустрічали рідні та близькі, діти, місцеві мешканці, друзі.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин привітав бійців на рідних теренах і подякував за вірну службу на благо України та захист її суверенітету та кордонів.

«Захисники нашої славної Королівської бригади сьогодні повернулися до рідної домівки, де їх з нетерпінням чекали рідні та близькі. На жаль, не усі повернулися. Пам’ятаймо про них.
Щиро вірю, що ця війна з російським агресором обов’язково закінчиться нашою перемогою, а слава про наших захисників житиме вічно!» - зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Зі сходу сьогодні повернулося понад 2 тисячі вояків, які 8 місяців несли службу у зоні ООС. Тепер хлопці матимуть до двох місяців відпочинку та реабілітації, після чого повернуться на передову.
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