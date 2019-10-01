Водій мікроавтобуса у «подвійній підлозі» приховав товару на майже півмільйона грн. Суспільство | 01-10-2019, 13:12 0 86



У пункт пропуску «Шегині-Медика» смугою руху «зелений коридор» прибув мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» з пасажирами. Так вони заявили, що переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами. Однак митники ретельно доглянули авто і в спеціально виготовленому сховищі (подвійна підлога) знайшли запчастини до автомобілів преміум-класу: Jaguar,‎ Porsche, BMW X7, Range Rover, Volvo XC60 та новий одяг відомих брендів. Загалом близько 800 одиниць. Пасажири заявили, що не мають відношення до вантажу, а от водій зізнався, що товар його попросили перевезти з Німеччини за винагороду.

Тепер йому в суді прийдеться відстоювати «свою доброту» щодо вантажу, а також автомобіля, який теж вилучили, оскільки в ньому було спеціально виготовлене сховище для переміщення товарів через митний кордон України.



