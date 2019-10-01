ПРОТЯГОМ ДОБИ ПРИКОРДОННИКІВ ДВІЧІ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ Суспільство | 01-10-2019, 13:14 0 84

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом доби, було зафіксовано дві спроби давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадяни України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» у двох випадках по 500 гривень, за позачерговий перетин державного кордону.

В діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даних фактах було повідомлено працівників Національної поліції.



Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



