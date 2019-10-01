На київському вокзалі відкрили нову залу очікування для військових Суспільство | 01-10-2019, 14:56 0 63 У Києві на центральному залізничному вокзалі запрацювала нова зала очікування й відпочинку для учасників бойових дій на сході України.



Джерело: "Радіо Свобода".



Деталі: Нова зала (центр) переобладнана із зали для прийому офіційних делегацій (депутатської зали): тут облаштовані дві кімнати для відпочинку, кімната для приготування та прийому їжі, буфет, душова, санітарні кімнати й камера для речей.



Зала розташована на першому поверсі будівлі центрального вокзалу й працює цілодобово.



Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов: "У новому залі очікування створені комфортні умови для перебування учасників бойових дій…



Суспільство у неоплатному боргу перед захисниками України, відкриття кімнати – внесок "Укрзалізниці" у допомогу оборонцям країни.



Ми плануємо упродовж місяця переобладнати колишні депутатські кімнати на зали для відпочинку бійців на залізничних вокзалах Дніпра, Львова, Миколаєва".



Перший заступник міністра у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Антон Колумбет нагадав, що перші кімнати (зали) для відпочинку військових були відкриті з ініціативи волонтерів на залізничних вокзалах Дніпра, Києва і Харкова.



Передісторія:



У червні цього року на Центральному залізничному вокзалі Києва закрили заснований волонтерами зал відпочинку для військових.

Натомість вирішили переобладнати під неї депутатську кімнату очікування.