Майже на 54 % більше податків сплатили підприємства будівельної галузі Львівщини з початку року Суспільство | 01-10-2019, 14:57 0 75

Підприємства будівельної галузі Львівщини у січні-серпні 2019 року сплатили до Зведеного бюджету України 996,5 млн. грн., що на 349,2 млн. грн., або на 53,9 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року.

Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,3 відсотка.

Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ "Електрум Україна", ПП "Арт-Енерго", Фiлiя Бурове Управлiння "Укрбургаз", Фiлiя "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська Залізниця", Представництво "Унiбеп Спулка Акцийна", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "БК "Горизонти", ПП "Галкомсервiс", ПРАТ фiрма "Галбуд" та МНВАП "Авiокон Проект".



