З 1 жовтня – нові штрафи за порушення порядку реєстрації акцизних накладних П Суспільство | 01-10-2019, 15:53 0 108 одатківці інформують платників щодо застосування штрафних санкцій за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Пунктом 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, відповідно до змін, внесених Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628), передбачено, що норми пунктів 1202.1 – 1202.3 статті 1202 Кодексу, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 01 жовтня 2019 року.

Кодексом передбачено штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

Розмір штрафних санкцій залежить від кількості календарних днів порушення платником акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 Кодексу, та визначений від 2 до 40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/ розрахунках коригування (пункт 1202.1 статті 1202 Кодексу).

Також Кодексом встановлені штрафні санкції у розмірі 50 та 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН акцизної накладної / розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної / другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної / розрахунку коригування.

Відповідно до Закону № 2628 у новій редакції викладено статті 231 «Акцизна накладна» і 232 «Електронне адміністрування реалізації пального та спирту етилового» Кодексу та оновлено порядок і терміни реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в ЄРАН (пункт 231.6 статті 231 Кодексу).

Згідно з оновленою редакцією статті 231 Кодексу з 01.07.2019 значно розширено умови та реквізити складання акцизних накладних; коло суб’єктів, які зобов’язані їх складати та реєструвати; визначені терміни для складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України; запроваджено новий порядок складання та терміни реєстрації в ЄРАН акцизних накладних в одному та двох примірниках з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, з акцизного складу, з акцизного складу пересувного, та/або розрахунків коригування тощо.

Зважаючи на викладене, з огляду на приписи пункту 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, враховуючи зміни щодо підходів складання та реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування, встановлені статтями 231 та 232 Кодексу, у т. ч. граничних термінів їх реєстрації в ЄРАН, норми пунктів 1202.1 – 1202.3 статті 1202 Кодексу, які набрали чинності 01.07.2019, стосовно застосування штрафних санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної / другого примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 01 жовтня 2019 року, тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних, розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 01 жовтня 2019 року.

Зазначену позицію ДФС погоджено Міністерством фінансів України (лист від 20.08.2019 № 11320-10-5/21041).

Прес-служба Державної податкової служби України

