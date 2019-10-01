До уваги платників! Від сьогодні застосовуйте нові рахунки для сплати податків і зборів та ЄСВ Суспільство | 01-10-2019, 15:54 0 71

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують про заміну чинних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.

Таким чином, починаючи від сьогодні, 1 жовтня 2019 року, змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN. Також звертаємо увагу платників що сьогодні відповідно змінюються і рахунки для зарахування Єдиного соціального внеску.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на офіційному порталі Територіальних органів ДПС у Закарпатській області у розділі Бюджетні рахунки.

Зауважимо, що Рахунки 3719, відкриті за технічними символами 208, 209, 210, залишаються заблокованими.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

