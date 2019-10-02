Нові рахунки для сплати ЄСВ з 01 жовтня 2019 року! Суспільство | 01-10-2019, 22:05 0 104

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 жовтня 2019 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на імʼя територіальних органів Головного управління ДПС у Львівській області для сплати коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ‒ єдиного внеску) та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів).

Нові небюджетні рахунки 3719 розміщено в розділі «Реєстри» на офіційному порталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/393096.html, а також в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Крім цього, нагадуємо платникам єдиного внеску про порядок заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Так, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:



*

;101

; код за ЄДРПОУ

; сплата єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

