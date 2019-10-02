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Нові рахунки для сплати ЄСВ з 01 жовтня 2019 року!
|Суспільство | 01-10-2019, 22:05
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 жовтня 2019 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на імʼя територіальних органів Головного управління ДПС у Львівській області для сплати коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ‒ єдиного внеску) та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів).
Нові небюджетні рахунки 3719 розміщено в розділі «Реєстри» на офіційному порталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/393096.html, а також в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Крім цього, нагадуємо платникам єдиного внеску про порядок заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Так, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:
*
;101
; код за ЄДРПОУ
; сплата єдиного внеску
;
;
;
1
2
3
4
5
6
7
1 – службовий код ("*");
2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
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