Мінрегіон створить «гарячу лінії» для посилення комунікації з регіонами Суспільство | 01-10-2019, 22:05 0 99

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час форуму «Громада для кожного» 30 вересня вирішила ініціювати створення «гарячої лінії» для посилення комунікацій Уряду з регіонами, завдяки якій Міністерство зможе отримувати звернення громад та оперативно відпрацювати їх. Така ідея у міністра виникла після спілкування з мерами на засіданні Правління Асоціації міст України.

«Зараз співпраця Міністерства розвитку громад та територій України з регіонами відбувається через обласні державні адміністрації та Асоціацію міст України. Під час засідання правління АМУ я почула від мерів не тільки маленьких, а й великих міст, що їм бракує системної комунікації з Мінрегіоном щодо своїх проблем. Тому ми будемо відпрацьовувати систему створення «гарячої лінії» для комунікацій з регіонами для того, щоб Міністерство могло отримувати звернення в оперативному режимі та відпрацювати їх», -- зазначила Альона Бабак.



Міністр підкреслила, що для ефективного завершення процесу формування спроможних громад, необхідно налагодити системну комунікацію.



Також Алона Бабак повідомила, ще одним механізмом побудови комунікації стануть поїздки до регіонів, які вже матимуть перспективні плани формування територій громад, що на 100% покривають регіони.



«Перш, ніж затвердити межі та перелік громад, які входитимуть до тієї чи іншої ОТГ, ми маємо з’ясувати чи є ще там проблеми. До кінця листопада ми очікуємо отримати від ОДА перспективні плани спроможних громад. Після цього можна буде спланувати поїздки до кожного регіону вже для спілкування з громадами», -- сказала Альона Бабак.



Асоціація міст вважає, що новий інструмент взаємодії з місцевим самоврядуванням «гаряча лінія» є дуже важливим для місцевого самоврядування, оскільки він спрямований на прискорення вирішення проблем громад та розширення їх співпраці з владою.

Нагадаємо, засідання Правління Асоціації міст України відбулося 16 вересня під головуванням мера Києва, Голови АМУ Віталій Кличка.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



