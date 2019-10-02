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Голову тендерного комітету держпідприємства та керівника фірми затримали на одержані понад 446 тис грн неправомірної вигоди
|Суспільство | 01-10-2019, 22:06
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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області та Львівського управління ДВБ НП України викрито злочинну схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі за завищеними цінами електричних акумуляторів для потреб державного газотранспортного підприємства.
У ході досудового розслідування встановлено, що голова тендерного комітету державного газотранспортного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, сприяв у визнанні суб’єкта господарювання переможцем тендерних торгів та в укладенні з ним договору про поставку за завищеними цінами електричних акумуляторів на загальну суму понад 14 мільйонів гривень.
29.09.2019, задокументовано факт одержання головою тендерного комітету від представника суб’єкта господарювання неправомірної вигоди в розмірі понад майже 17 тис євро (у еквіваленті 446 тис грн) за вчинення таких дій у його інтересах.
30.09.2019 посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).
Цього ж дня представнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.
Ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.10.2019, за клопотаннями органу досудового розслідування щодо кожного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 447 тисяч гривень.
На даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення цього кримінального правопорушення.
Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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