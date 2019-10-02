ДБР взялося за поліцейського, який побив студента Суспільство | 02-10-2019, 01:39 0 114 Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо сержанта поліції, який разом із товаришем напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві.



Джерело: сайт ДБР



Деталі: За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".



Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступились перехожі, серед яких був і неповнолітній.



Перебуваючи у нетверезому стані та незважаючи на попереджуючий вистріл у повітря мешканця сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесні ушкодження битою.



У результаті неповнолітнього прооперували та видалили селезінку, другий громадянин отримав перелом ноги, мешканець будинку, що намагався завадити бійці – легкі тілесні ушкодження.



Розслідування обставин бійки перебуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки – повідомили правоохоронці.



Наразі слідчі допитують свідків та готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.



Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження"



Передісторія:



29 вересня у Полтаві двоє нетверезих чоловіків, серед яких працівник поліції, напали на жінку та двох підлітків: після удару бейсбольною битою у хлопця діагностували розрив селезінки.

За даними керівника ГО "Українська академія лідерства" Романа Тичківського, постраждав 17-річний Максим Кутняк, а одним із нападників, який саме і вдарив студента битою, був поліцейський на ім’я Василь Твердохліб.

У поліції пізніше підтвердили, що, за даними слідства, "одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Матеріали досудового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань.

Співробітника полтавської поліції, який разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив биткою 17-річного студента, звільнили з посади.