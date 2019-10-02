Ситуація в ООС: бойовики відкривали вогонь в районі розведення сил Суспільство | 02-10-2019, 08:42 0 79 За минулу добу противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, втрат з нашого боку немає.



Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Найманці застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 82 мм. Також використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Неподалік району ділянок розведення сил, біля Золотого і Богданівки, бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Обстріли велись поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки, Авдіївки, Новолуганського, Південного, Травневого.



Дослівно: "Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню."



Нагадаємо:



30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

21 вересня 2016 року у Мінську підписали рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Золотому, у Петровському та в Станиці Луганській.

