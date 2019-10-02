Окупанти стверджують, що українці масово відпочивають у Криму Суспільство | 02-10-2019, 08:47 0 85 Голова комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що Крим із початку 2019 року відвідало близько мільйона туристів з України.



Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА Новости"



Пряма мова: "Через пункти пропуску лише за перші вісім місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів із України".



За його словами, кримські курорти затребувані в українських туристів в оксамитовий сезон і на новорічні свята.



"Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку", – заявив Черняк.



Деталі: Російський ресурс не наводить інших статистичних чи порівняльних даних про туризм у Криму.



Передісторія:



Росія анексувала український Крим на початку 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні після "Революції гідності" та прикрившись незаконним "референдумом".

Згодом Україна припинила будь-яке сполучення громадським транспортом із анексованою АРК.