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Окупанти стверджують, що українці масово відпочивають у Криму
|Суспільство | 02-10-2019, 08:47
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|Голова комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що Крим із початку 2019 року відвідало близько мільйона туристів з України.
Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА Новости"
Пряма мова: "Через пункти пропуску лише за перші вісім місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів із України".
За його словами, кримські курорти затребувані в українських туристів в оксамитовий сезон і на новорічні свята.
"Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку", – заявив Черняк.
Деталі: Російський ресурс не наводить інших статистичних чи порівняльних даних про туризм у Криму.
Передісторія:
Росія анексувала український Крим на початку 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні після "Революції гідності" та прикрившись незаконним "референдумом".
Згодом Україна припинила будь-яке сполучення громадським транспортом із анексованою АРК.
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