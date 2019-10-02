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Під Радою збираються націоналісти: На засідання прийде Зеленський

Суспільство | 02-10-2019, 09:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 350 350    
2 жовтня на засідання Верховної Ради прийде президент Володимир Зеленський.

Це повідомляють джерела Української правди.

Також станом на 9 ранку під стінами парламенту збираються націоналісти.


Передісторія:

1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
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