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На Львівщині судитимуть міжрегіональну організовану групу, яка незаконно ретранслювала телепрограми 15 центральних телеканалів
|Суспільство | 02-10-2019, 12:24
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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів міжрегіональної організованої групи, учасники якої створили онлайн сервіс передачі потокового відео та без дозволу правовласників здійснювали ретрансляцією програм мовлення 15 центральних телеканалів.
За такі «послуги» чоловіки отримували гроші від кінцевих споживачів.
Своїми діями зловмисники порушили вимоги законодавства щодо захисту суміжних прав. Усього завдали шкоди на загальну суму понад 2 млн грн.
Злочинною діяльністю вказані особи займались упродовж травня 2017 – грудня 2018 року, а до складу організованої групи увійшли двоє мешканців Одещини та житель Львівської області.
Під час обшуків слідчими Нацполіції Львівщини, спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам, вилучено телекомунікаційне обладнання, яке чоловіки використовували під час протиправної діяльності.
Так, фігурантам інкримінували ч.3 ст.176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав), за що їм загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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