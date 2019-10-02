Закарпатська митниця ДФС спрямувала до бюджету майже 5,4 млрд гривень Суспільство | 02-10-2019, 13:44 0 41

Протягом січня-вересня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 5 млрд 381 млн грн податків та митних платежів. Відносно аналогічного періоду 2018 року до казни спрямовано на 1 млрд 332,8 млн грн більше або на 33%. Зокрема, у вересні поточного року казна отримала від Закарпатської митниці 668,4 млн грн. Виконання індикативу забезпечено на 130,2 %.

Варто зазначити, що цьогоріч у вересні 20 найбільших платників податків перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад 399,6 млн грн, що складає 59,8% здійснених перерахувань.

Основними бюджетоформуючими товарами вересня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:

- автомобілі легкові (187 млн грн);

- кузови (37,8 млн грн);

- машини АОІ (24 млн грн).

- частини та пристрої моторних ТЗ (19,3 млн грн);

- моторні ТЗ (19,1 млн грн) тощо.

Закарпатська митниця ДФС

