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Закарпатська митниця ДФС спрямувала до бюджету майже 5,4 млрд гривень

Суспільство | 02-10-2019, 13:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 41 41    

Протягом січня-вересня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 5 млрд 381 млн грн податків та митних платежів. Відносно аналогічного періоду 2018 року до казни спрямовано на 1 млрд 332,8 млн грн більше або на 33%. Зокрема, у вересні поточного року казна отримала від Закарпатської митниці 668,4 млн грн. Виконання індикативу забезпечено на 130,2 %.
Варто зазначити, що цьогоріч у вересні 20 найбільших платників податків перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад 399,6 млн грн, що складає 59,8% здійснених перерахувань.
Основними бюджетоформуючими товарами вересня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:
- автомобілі легкові (187 млн грн);
- кузови (37,8 млн грн);
- машини АОІ (24 млн грн).
- частини та пристрої моторних ТЗ (19,3 млн грн);
- моторні ТЗ (19,1 млн грн) тощо.
Закарпатська митниця ДФС
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