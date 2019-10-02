Тонну пшениці і 750 л молока хотіли провезти через «зелений коридор» Суспільство | 02-10-2019, 13:52 0 22

У пункті пропуску «Смільниця - Кросценко» увагу митників привернув автомобіль NISSAN QASHQAI, який відрізнявся незвично низькою посадкою. Працівники митниці вирішили доглянути його, тим більше, він рухався смугою «зелений коридор» . Тож під час проведення догляду, в багажному відділенні автомобіля було виявлено 252 упаковки молока « Mleczna Dolina» ємкістю 1 л кожна. Ще 500 літрів молока, 120 кг м’ясних виробів, а також 60 кг сиру та йогуртів митники знайшли в подвійній підлозі автомобіля «Рено» у пункті пропуску «Краковець».

В іншому випадку в пункті пропуску «Шегині Медика» працівники митниці виявили тонну пшениці різних сортів. Зернові намагався ввезти 41 річний мешканець Тернопільської області, і теж смугою «зелений коридор».

Так громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщували через митний кордон України товари, щодо яких є обмеження відповідно до законодавства України. Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України.



