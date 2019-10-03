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Закарпатські митники вилучили в іноземця обмежені для ввезення медпрепарати

Суспільство | 02-10-2019, 15:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    

На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України медичного препарату, який містить діючі речовини, які віднесені до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів.
Громадянин Угорщини, який слідував в Україну, заїхав легковим автомобілем «BMW» із угорською реєстрацією.
В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина, працівники митниці виявили медичний препарат іноземного виробництва «Frontin», діюча речовина «alprazolam», в кількості 40 пігулок, не заявлений при усному опитуванні та не вказаний в митній декларації. Медпрепарат знаходився в ніші лівих передніх дверей. Доступ до нього нічим не ускладнювався.
Варто зазначити, що діюча речовина «alprazolam» віднесена до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів, обіг якої обмежено.
Таким чином, громадянин України не заявив митному органу точні відомості про переміщувані ним через митний кордон предмети, які підлягають обов’язковому декларуванню та обмежені до переміщення через митний кордон України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.
На підставі ст. 511 Митного кодексу України за протоколом про порушенням митних правил товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил вилучено.
Закарпатська митниця ДФС
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