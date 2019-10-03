|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Закарпатські митники вилучили в іноземця обмежені для ввезення медпрепарати
|Суспільство | 02-10-2019, 15:03
| 0 107
|
На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України медичного препарату, який містить діючі речовини, які віднесені до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів.
Громадянин Угорщини, який слідував в Україну, заїхав легковим автомобілем «BMW» із угорською реєстрацією.
В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина, працівники митниці виявили медичний препарат іноземного виробництва «Frontin», діюча речовина «alprazolam», в кількості 40 пігулок, не заявлений при усному опитуванні та не вказаний в митній декларації. Медпрепарат знаходився в ніші лівих передніх дверей. Доступ до нього нічим не ускладнювався.
Варто зазначити, що діюча речовина «alprazolam» віднесена до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів, обіг якої обмежено.
Таким чином, громадянин України не заявив митному органу точні відомості про переміщувані ним через митний кордон предмети, які підлягають обов’язковому декларуванню та обмежені до переміщення через митний кордон України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.
На підставі ст. 511 Митного кодексу України за протоколом про порушенням митних правил товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил вилучено.
Закарпатська митниця ДФС
|
|
| Останні новини
|
|02:20
|Адвокат Трампа заявив, що Держдепартамент радив йому уникати Богдана
|02:19
|Трамп підвищив голос на репортера Reuters, який запитав про Україну
|02:18
|Ліга Чемпіонів."Барселона" здолала "Інтер", "Ліверпуль" та "Зальцбург" забили сім голів на двох
|02:16
|На МКС змінився командир станції
|17:14
|Підприємства Львівщини, що здійснюють операції з нерухомим майном, сплатили до бюджетів 1,6 млрд грн податків та зборів
|17:13
|Закарпатські митники вилучили кабіни оператора суднового навантажувача вартістю понад 1 млн гривень
|17:11
|У Львові вперше проведуть концерт для пацієнтів психлікарні «Розуміємо, приймаємо, діємо»
|16:59
|«Місцеву ініціативу скасовувати не можна», — Гелена Пайонкевич про облаштування скверу на вул. Кульчицької, 18
|16:58
|У Львові — найнижчий показник смертності немовлят
|16:57
|Юридична особа, яка встановила скляну добудову у віллі Бачевського, подала позов до суду на Андрія Москаленка