За неоформлених працівників одне з львівських підприємств сплатить штраф понад 1,5 мільйона гривень Суспільство | 02-10-2019, 15:18 0 212



Головне управління ДПС у Львівській області продовжує роботу щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інших порушень.

В серпні 2019 року працівниками відділу фактичних перевірок управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області на підставі звернення громадянина щодо можливих порушень трудового законодавства проведено фактичну перевірку юридичної особи, яка здійснює діяльність телефонних центрів в Личаківському районі м. Львова.

Виявлено 12 громадян, які надавали послуги операторів контакт центру та були допущені до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів.

На підставі матеріалів фактичної перевірки відділу фактичних перевірок управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області Головним управлінням Держпраці у Львівській області застосовано штрафні санції до юридичної особи, яка використовувала працю громадян без офіційного працевлаштування в розмірі 1 502 280 гривень.

Головне управління ДПС у Львівській області звертається до найманих працівників, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування, виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно” повідомляти про такі факти органи ДПС. Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж, необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни та громади – це сплачені податки та збори.

Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДПС за телефоном: 0-800-501-007.

