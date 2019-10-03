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Ужгородщина: пройшла зустріч податківців, бізнес-спільноти та керівників органів місцевого самоврядування

Суспільство | 02-10-2019, 16:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    
Ужгородщина: пройшла зустріч податківців, бізнес-спільноти та керівників органів місцевого самоврядування

Днями в актовому залі Ужгородської районної ради відбулась зустріч у форматі засідання «круглого столу» фахівців Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, голови Ужгородської районної ради Руслана Чорнака та голови Ужгородської райдержадміністрації Еріки Кинєв з представниками бізнесу та керівниками установ Ужгородського району, щодо наповнення місцевої скарбниці та розгляду проблемних питань, які виникають у платників при сплаті податків.
На спільному засіданні також були присутні керівники, головні бухгалтери таких підприємств, а також посадові особи інших установ (організацій) Ужгородського району.
Начальник Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області Василь Пацкан зазначив, що надходження ПДФО та військового збору в Ужгородському районі з початку року, протягом 9 місяців, склало 271 млн 396 тис. грн та 11 млн 588 тис грн відповідно, що підтверджує сумлінну сплату податків платниками, відтак, мета цієї зустрічі – обговорення проблемних питань з приводу зменшення надходжень до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору.
Заступник начальника Ужгородського управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Юрій Орел довів до відома присутніх про негативну тенденцію щодо зменшення надходжень до бюджету по податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що сплачуються основними бюджетоутворюючими підприємствами району.
Присутні керівники підприємств (установ, організацій) взяли до уваги позиції всіх сторін, а також надали вмотивовані відповіді і пояснення щодо причин зменшення надходжень до бюджету з податку з доходів фізичних осіб та військового збору.
Василь Пацкан зауважив, що спільним завданням податківців, органів місцевого самоврядування та бізнесу є наповнення бюджетів всіх рівнів, зокрема місцевого, для забезпечення фінансування видатків місцевих бюджетів. Податківець наголосив на об’єднання спільних можливостей ДПС, інспекції праці та органів місцевого самоврядування для створення спільних робочих груп щодо виявлення порушень податкового законодавства суб’єктами господарювання щодо легалізації трудових відносин між ними і працівниками у сфері сільського господарства у період масового збору урожаю фермерськими господарствами та іншими с/г підприємствами.
На завершення зустрічі начальник Ужгородського управління Василь Пацкан відзначив, що органи податкової служби завжди відкриті до конструктивного діалогу з представниками бізнесу та органами місцевого самоврядування.
За матеріалами Ужгородського управління
ГУ ДПС у Закарпатській області
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