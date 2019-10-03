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Вісім сумлінних платників податків України – в Закарпатті
|Суспільство | 02-10-2019, 16:56
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Про це свідчать результати сьогоднішнього засідання членів Вищої рейтингової комісії «Сумлінні платники податків-2018», яке відбулось в Києві.
Закарпатську область на всеукраїнському рівні рейтингу «Сумлінні платники податків України – 2018» представляли 14 суб’єктів господарювання. Вони змагалися із 102 підприємствами за такими показниками: податкова дисципліна, своєчасність сплати податків, розмір заробітної плати та кількість офіційно працевлаштованих працівників.
Відтак із загальної кількості суб’єктів господарювання, які брали участь в ІІ-му Всеукраїнському турі, переможцями стали 53 підприємства, у розрізі областей: Закарпатська – 8; Івано-Франківська – 4; Київська – 2; Львівська – 6; Миколаївська – 2; Одеська – 2; Рівненська – 3; Харківська – 4; Житомирська – 1; Чернівецька – 1; м. Київ – 8; на обліку в Генеральній дирекції – 12.
Варто зазначити, що проведення щорічного Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» АППУ започатковано ще в 2011 році. Мета рейтингу – створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом, відзначення кращих здобутків сумлінних платників податків та підвищення їх авторитету як в бізнесі, так і суспільстві та державі.
Закарпатські переможці:
Малі платники:
ТОВ «А-ЛАП»;
ТОВ «Аква-Поляна»;
ТОВ «Латуж»;
Середні платники:
Дочірнє підприємство «Санаторій Шаян» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
ТОВ «А.М. ІТРО»;
ТОВ «Спільне українсько-німецьке-швейцарсьуке підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Д’юті Фрі Трейдінг»;
ТОВ «ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА»;
Фермерське господарство «КОНИК».
Відділ комунікацій ГУ
ДПС у Закарпатській області
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