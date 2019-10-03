Закарпатські митники вилучили кабіни оператора суднового навантажувача вартістю понад 1 млн гривень Суспільство | 02-10-2019, 17:13 0 90

На митному посту «Неветленфолу» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили ввезення в Україну двох кабін оператора суднового навантажувача з неправдивими документами.

В’їжджаючи в Україну, як підставу для переміщення товару в митному режимі «імпорт» водій – громадянин України, подав документи, в яких зазначалось, що вартість кабін – 16 тис. доларів США, продавець – італійське підприємство, а покупець український суб’єкт господарювання – з м.Чорноморськ.

В ході проведення митного контролю у працівників митниці виникли сумніви щодо вартості імпортованого товару. Під час митного огляду вантажного транспортного засобу, який переміщував товар, зокрема в кабіні водія, митники виявили другий пакет документів, відповідно до яких вартість кабін – 37 800 євро.

Таким чином, посадова особа італійського підприємства подала працівникам митниці документи, що містять неправдиві дані, а саме щодо вартості кабін оператора суднового навантажувача. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі безпосередній предмет порушення митних правил – кабіни, вилучено митницею до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

