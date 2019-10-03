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На МКС змінився командир станції
|Суспільство | 03-10-2019, 02:16
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Італійський астронавт Лука Пармітано став командиром Міжнародної космічної станції (МКС), командування йому передав росіянин Олександр Овчінін.
Джерело: прес-служба NASA.
Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем після бельгійця Франка Де Вінна і німця Александера Герста.
Він керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року, поки його не замінить Олег Скрипочка.
Овчінін 3 жовтня разом з американським астронавтом Ніком Хейгом і першим космонавтом Об'єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі повертається на Землю на кораблі "Союз МС-12". На МКС лишаються 6 космонавтів.
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