На Львівщині ексголова сільради незаконного передав у власність земельну ділянку вартістю понад 340 тис Суспільство | 03-10-2019, 10:35 0 180



За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадової особи органу місцевого самоврядування, службове недбальство якого призвело до протиправного передання у власність земельної ділянки вартістю майже 341 тис грн (ч.2 ст.367 КК України - службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).

Встановлено, що колишній голова однієї із сільських рад Турківського району, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, порушив вимоги п.12 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України та підписав рішення і державний акт на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства.

При цьому, вказана територія площею 0,2449 га знаходиться за межами населеного пункту.

Як наслідок, ця земля вибула із державної власності

Зазначимо, що у кримінальному провадженні за рішенням Турківського районного суду на вказану ділянку накладено арешт.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.



Пресслужба прокуратури Львівської області