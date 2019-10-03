Актуальна інформація для власників «євроблях» від Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 03-10-2019, 13:23 0 65

Закарпатська митниця ДФС інформує, що 22 вересня 2019 року, набрав чинності Закон України від 12.09.2019 № 73-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України» (далі – Закон № 73-IX).

Законом встановлено, тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, звільнення від адміністративної відповідальності, передбаченої частиною четвертою статті 469 Митного кодексу України. Тобто, відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб.

Також внесені Законом № 73-IX зміни дають змогу громадянам здійснити випуск для вільного обігу (розмитнити) транспортні засоби, що були ввезені ними в період з 01 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року (так званих «євроблях») зі сплатою добровільного внеску в розмірі 8500 грн та без застосування до них штрафних санкцій за порушення режимів «транзит» чи «тимчасове ввезення». Зазначені дії можливо здійснити також до 31 грудня 2019 року включно.

При цьому, митниця звертає Вашу увагу, що зміни внесені Законом України від 08.11.2018 року 2612-VIII до статей 470 та 481 Митного кодексу України, стосовно відповідальності за порушення термінів «транзиту» та «тимчасового ввезення», вступили в дію з 22.08.2019 року.

Розмір штрафних санкцій визначено від 170 грн до 170 000 грн (або конфіскацією транспортних засобів).

Таким чином, звільнення від застосування санкцій, згаданих у вищезазначеному абзаці можливе виключно за умови розмитнення «євробляхи», якщо особа ще не притягувалася до відповідальності.

Просимо врахувати зазначену інформацію власникам «євроблях».

Закарпатська митниця ДФС

