Закарпатські митники знайшли у вантажівці львів’янина подвійне днище з цигарками Суспільство | 03-10-2019, 13:31 0 71

Сьогодні, 3 жовтня 2019 року, в зону митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль DAF під керуванням громадянина України. Згідно з податними до митного контролю документами, наш співвітчизник вивозив пиломатеріали.

За результатом аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду.

Відтак у конструктивній порожнині днища причепа вантажівки митники спільно з прикордонниками виявили 1460 пачок цигарок з акцизними марками України.

Наразі фіксується правопорушення, буде складено протокол про порушення митних правил. Попередня кваліфікація – порушення митних правил, передбачене частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Причеп та цигарки буде вилучено до остаточного рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС