На 1,8 млрд грн більше надійшло за дев’ять місяців до державного бюджету від платників податків Львівщини Суспільство | 03-10-2019, 13:32 0 79

У січні-вересні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 11842,0 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це на 18,5 відс., або на 1845,5 млн. грн. більше, ніж за той самий період 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.

Платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України у вересні 2019 року 1375,6 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з вереснем 2018 року це на 16,5 відс., або на 194,5 млн. гривень більше.

Бюджетоформуючими податками у доходах до державної казни у вересні поточного року були податок на додану вартість (476,4 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях 34,6 відс.), акцизний податок з вироблених в Україні товарів (392,5 млн. грн., що складає 28,5 відс. від загальних надходжень), податок на доходи фізичних осіб (244,8 млн. грн., 17,8 відс. відповідно), рентні платежі (126,5 млн. грн., 9,2 відс.), військовий збір (74,0 млн. грн., 5,4 відс.), податок на прибуток підприємств (46,3 млн. грн., або 3,4 відс. у загальних надходженнях до державного бюджету).



