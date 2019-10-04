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Фундаменти костелу на пл. Галицькій законсервують

Суспільство | 03-10-2019, 15:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Консультативна рада при управлінні охорони історичного середовища ЛМР пропонує законсервувати відкриті фундаменти костелу на пл. Галицькsq, виявлені під час робіт з реконструкції фонтану «Кульбаба». На площі пропонують облаштувати громадський простір з фонтаном, але не рекомендують відновлення «Світезянки» чи «Кульбаби».

Нагадаємо, в червні цього року на замовлення Галицької районної адміністрації підрядна організація ПП «Патронат» розпочала роботи з облаштування нового сухого фонтану на місці фонтану «Кульбаба». Під час розкопок території під фонтаном виявлено «мури». Археологи та науковці спільно з’ясовували походження знахідки та мали напрацювати рішення щодо їх долі.

«На розширеному засіданні консультативної ради при управлінні охорони історичного середовища було проведено обговорення, що має бути на місці фонтану „Кульбаба“ — фонтану „Світезянка“ і костелу? Прийняті рішення: відкриті фундаменти костелу законсервувати до настання холодів, опрацювати проект громадського простору, який охопить більшу територію, стіни храму ознакувати візуально в мощенні, встановити мініатюрний макет костелу з інформацією про храм і оточення, забрати кіоски. Фонтан має право там бути, але не рекомендувати відновлення „Світезянки“ чи „Кульбаби“», — повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.
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