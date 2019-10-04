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Закарпатська митниця ДФС щодо дій службових осіб та обурення громадян на митному посту «Тиса»

Суспільство | 03-10-2019, 15:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    

Працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Тиса» діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Одним із головних завдань митниці є забезпечення неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України. До таких, зокрема, належить й Закон України №2245-8 яким встановлено вимоги для громадян щодо оподаткуванні ПДВ та ст. 374 Митного кодексу України, що регламентує сплату ввізного мита. Так, Закон України №2245-8 запровадив часові обмеження, щодо звільнення від оподаткування товарів ПДВ, а саме: при ввезенні через автомобільні пункти пропуску товарів вартістю до 500 євро та вагою до 50 кілограм мають виконуватися одночасно дві умови:
1) особа має бути відсутня в Україні понад 24 годин;
2) особа в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин.
Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що постійно перевіряють дотримання норм законодавства громадянами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на територію України без сплати податків шляхом застосування схеми подрібнення товарних партій.
При цьому митниця застерігає громадян від участі у незаконному переміщенні товарів з їх декларуванням на своє ім’я, яку пропонують не доброчесні ділки за грошову винагороду. Після перевірки автентичності документів та у разі підтвердження їх підробки, за вчинення порушення митних правил відповідатиме той громадяни, що їх пред’явив митниці.
До таких порушників застосовується санкція у вигляді штрафу 100% вартості товару з його конфіскацією.
Також громадянам необхідно знати наступні основні вимоги Митного кодексу України при перетині кордону:
1) митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення (ст. 318 МК України);
2) форми та обсяги контролю обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками (ст. 320 МК України);
3) законні розпорядження та вимоги посадових осіб митниці, надані під час виконання ними службових обов'язків, є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними особам (ст. 579 МК України);
4) декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (ст. 257 МК України);
5) декларант – особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування (ст. 4 МК України);
6) декларант зобов’язаний на вимогу митниці пред'явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення (ст. 266 МК України);
7) на вимогу посадової особи митниці, громадяни зобов’язані здійснювати письмове декларування особистих речей, товарів, що ввозяться тимчасово або з метою транзиту, в порядку, передбаченому для громадян (ст.ст. 369, 379 МК України).
Ситуація, що склалася на митному посту «Тиса», спровокована громадянами, що відмовилися виконувати законні вимоги посадових осіб митниці, щодо декларування товарів та їх пред’явлення для здійснення митного контролю.
Наразі, здійснюються заходи, щодо:
оформлення рішень про відмову у пропуску на митну територію України товарів, щодо яких громадяни відмовляються пред’явити для митного контролю,
спрямовані на перевірку автентичності документів поданих як підставу для увезення товарів із звільненням від оподаткування на підставах встановлених Митним та Податковим кодексами.
Закарпатська митниця ДФС
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