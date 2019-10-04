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У МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛОСЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - СТРОКОВИКІВ

Суспільство | 03-10-2019, 16:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    


Сьогодні в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулися урочисті заходи з нагоди звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.
Першочергово звільнено 26 строковиків, які старанно та сумлінно виконували свої обов’язки з охорони державного кордону, а також показали найкращі результати служби. За проявлені старанність та ініціативу, військовослужбовців нагородили почесними грамотами, подяками та черговими військовими званнями.
Звільнення військовослужбовців в запас відбуватиметься у декілька етапів. Варто зазначити, що від початку року близько сотні строковиків підписали контракт про проходження служби в лавах Держприкордонслуби.
От і сьогодні, на початку урочистостей, четверо прикордонників присягнули на вірність Українському народові.
Начальник Мукачівського прикордонного загону, Ігор Доменюк у своїй вітальній промові побажав військовослужбовцям звільненим у запас не втрачати бойового духу, старанності та успіхів у всіх починаннях в цивільному житті. А прикордонникам, які сьогодні прийняли Військову присягу - легкої служби, відданості Батьківщині, доблесті, відваги та віри в свою справу.
Військові капелани Мукачівського загону, отець Віктор та отець Олег, благословили усіх присутніх на благополучне та щасливе життя.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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