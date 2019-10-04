ООС: один український військовий загинув, 41 обстріл Суспільство | 04-10-2019, 09:18 0 86 3 жовтня бойовики 41 раз порушили режим припинення вогню, під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне поранення.



Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Противник використовував заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Проросійські бойовики відкривали вогонь поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдіївки, Пісків, Верхньоторецького, Березового, Кам’ְянки, Новогнатівки, Мар’їнки, Луганського, Кримського, Новолуганського, Оріхового, Південного, Троїцького, Золотого та інших населених пунктів.



Дослівно: "Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню."



Нагадаємо:



2 жовтня проросійські бойовики 30 разів обстрілювали позиції підрозділів ООС.

