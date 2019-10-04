Двох потерпілих внаслідок падіння літака госпіталізували у 8 лікарню Суспільство | 04-10-2019, 12:27 0 53



Міський голова Львова Андрій Садовий прибув на місце падіння транспортного літака АН12. Наразі подробиці надзвичайної ситуації встановлюють. Усі відповідні служби та спецтехніка присутні й працюють на місці. Відомо, що на час падіння в літаку перебувало 8 членів екіпажу: п’ятеро з них загинуло, двох — госпіталізували у важкому стані у 8-му міську клінічну лікарню. Операція з вивільнення третього потерпілого триває.

«Зараз на місці аварії.

Двох постраждалих направили у 8-му лікарню, ще одного намагаються вивільнити. 5 загиблих.

Страшний ранок…», — написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова.



До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбулу (Туреччина) та мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку. Як повідомляє заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак, він недолетів 3 км до посадкової смуги.



За інформацією Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, наразі смуга закрита на зліт і посадку.