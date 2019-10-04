Тепловики вже отримали 13 заявок на включення опалення бюджетним установам Суспільство | 04-10-2019, 12:28 0 56 Від сьогодні, 4 жовтня, теплопостачальні підприємства розпочнають опалювальний сезон для бюджетних установ. Опалення подається на підставі письмових звернень керівників закладів освіти, охорони здоров’я та культури. Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури, станом на сьогодні заявки на включення подали 13 установ.



За інформацією, ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок підприємство вже подає опалення на основі листа-звернення до:



1. КЗ ЛОР «Будинок дитини № 1», вул. Комаринця, 2а;



2. ЛНУ ім. І. Франка, Оранжерейно-тепличний комплекс, вул. Черемшини, 44;



3. Львіський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, Івасюка, 31 (м. Винники);



4. Львівський регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр, вул. Зелена, 477;



5. ДНЗ № 131, вул. Антоновича, 109а;



6. ЗДО ясла-садок № 153, вул. Наукова, 108;



7. 3-тя міська клінічна лікарня, вул. Рапопорта, 8.



Також ЛКП «Залізничнетеплоенерго» отримало заявки на включення сьогодні опалення до 5 бюджетних установ і 1 установа просить подати опалення у понеділок, 7 жовтня.



«Це є динамічний процес. Тобто заявки надходитимуть й надалі. Хто не надішле заявку сьогодні, можуть надіслати її в понеділок чи вівторок», — прокоментував Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



Нагадаємо, опалювальний сезон розпочинається, згідно з розпорядженням міського голови Львова, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб нижча +8 С0.