Мерія застерігає: з початку року у Львові чадним газом вже отруїлись 96 осіб Суспільство | 04-10-2019, 12:32 0 52 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні вночі двоє людей отруїлись чадним газом.



Так, 4 жовтня близько 01.30 год. у квартирі на вул. Енергетична, 4 (Сихівський район) отруїлись чадним газом 2 осіб — жінка, 1948 року народження, та жінка, 1953 року народження. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.



Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Працівники ПАТ «Львівгаз» перекрили газопостачання до квартири.



Обставини події встановлюють.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 45 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 96 людей (з них 28 дітей), з яких 8 — загинули!



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.