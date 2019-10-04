На вихідних 5−6 жовтня відбудуться зміни у графіку руху електротранспорту Суспільство | 04-10-2019, 12:34 0 53

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на вихідних, 5−6 жовтня, відбудуться зміни у русі електротранспорту.

Зокрема, 5 жовтня, у зв'язку із проведенням реконструкції та монтажем контактної мережі пл. Петрушевича — вул. Шота Руставелі, тролейбуси № 24 та № 31 не курсуватимуть. У неділю рух тролейбусів відбуватиметься відповідно до розкладу.



Також у неділю, 6 жовтня, у зв'язку із проведенням загальноміської молитовної ходи Вервиці в центральній частині міста рух електротранспорту може мати ситуативні зміни.



ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за незручності.