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На вихідних 5−6 жовтня відбудуться зміни у графіку руху електротранспорту
|Суспільство | 04-10-2019, 12:34
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Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на вихідних, 5−6 жовтня, відбудуться зміни у русі електротранспорту.
Зокрема, 5 жовтня, у зв'язку із проведенням реконструкції та монтажем контактної мережі пл. Петрушевича — вул. Шота Руставелі, тролейбуси № 24 та № 31 не курсуватимуть. У неділю рух тролейбусів відбуватиметься відповідно до розкладу.
Також у неділю, 6 жовтня, у зв'язку із проведенням загальноміської молитовної ходи Вервиці в центральній частині міста рух електротранспорту може мати ситуативні зміни.
ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за незручності.
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