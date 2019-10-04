У Держприкордонслужбі звільняються в запас строковики – найкращі їдуть додому в «першій хвилі» Суспільство | 04-10-2019, 12:38 0 49





Усього впродовж жовтня-листопада цього року з лав Держприкордонслужби звільняться у запас 750 військовослужбовців строкової служби.



Перший етап звільнення розпочався 1 жовтня та триватиме до 11 жовтня. Цими днями поїдуть до власних домівок 220 юнаків. Урочисті церемонії першого етапу звільнення строковиків в запас пройдуть у Чопському, Львівському, Луцькому, Сумському, Чернігівському, Мукачівському, Чернівецькому, Подільському, Могилів-Подільському та Білгород-Дністровському загонах.



У першій партії звільняються найсумлінніші військовослужбовці, які взірцевим виконанням військового обов’язку стали прикладом для своїх товаришів та особливо відзначилися під час проходження служби в підрозділах охорони кордону. Двадцятирічний Михайло Литвиненко родом із Запоріжжя. До того як стати прикордонником він встиг попрацювати крановим машиністом на металургійному комбінаті «Запоріжсталь». Михайло зізнається, що у минулому ніколи не думав про кар’єру військового, проте служба у Чопському загоні йому сподобалася. До речі, старший солдат Литвиненко у складі прикордонного наряду затримав групу з 24 незаконних мігрантів, за що був заохочений відомчою відзнакою та грошовою премією у 5000 гривень. «Тепер мною пишаються усі родичі та друзі, - розповідає хлопець. - Завдяки службі, я навчився багатьом новим речам. Це незабутній досвід та дуже цікавий період у моєму житті. Ранні підйоми, прикордонні наряди, постійно напружена обстановка та відповідальність, яку усвідомлюєш, - усе це загартовує дух та, зрештою, виховує і дисциплінує». Михайло додає: «Я ще не визначився з планами на майбутнє. Трошки відпочину, а там вирішуватиму, чим займатися далі. Я пишаюся тим, що виконав військовий обов’язок перед Батьківщиною».



Військовослужбовці, що йдуть в запас, отримують грамоти, відзнаки а також листи-подяки для батьків від керівництва прикордонних загонів, а деякі й підвищення у військовому званні. Бажаємо, щоб отримані юнаками під час служби знання і навички знадобилися їм у подальшому.



А тих, хто бажає поєднати свою долю з кордоном, відомство запрошує на контрактну службу. Досвід показує, що ті, хто охороняв рубежі на строковій службі, легко адаптуються та швидко просуваються у професійній кар’єрі.