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За попередньою інформацією, третього постраждалого після падіння літака евакуюють у лікарню швидкої допомоги
|Суспільство | 04-10-2019, 12:41
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Внаслідок падіння транспортного літака АН12 біля с. Сокільники, п’ятеро осіб загинуло, двох госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, ще одного, за оперативною інформацією, у важкому стані везуть у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий зараз перебуває на місці падіння літака. Наразі подробиці надзвичайної ситуації встановлюють. Усі відповідні служби та спецтехніка присутні й працюють на місці.
До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбулу (Туреччина) та мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку. Як повідомляє заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак, він недолетів 3 км до посадкової смуги.
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