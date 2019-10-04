За попередньою інформацією, третього постраждалого після падіння літака евакуюють у лікарню швидкої допомоги Суспільство | 04-10-2019, 12:41 0 53



Внаслідок падіння транспортного літака АН12 біля с. Сокільники, п’ятеро осіб загинуло, двох госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, ще одного, за оперативною інформацією, у важкому стані везуть у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий зараз перебуває на місці падіння літака. Наразі подробиці надзвичайної ситуації встановлюють. Усі відповідні служби та спецтехніка присутні й працюють на місці.



До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбулу (Туреччина) та мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку. Як повідомляє заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак, він недолетів 3 км до посадкової смуги.