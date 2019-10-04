Через відсутність кворуму засідання виконкому Львівської міської ради перенесено Суспільство | 04-10-2019, 12:42 0 66 Сьогодні, 4 жовтня, поблизу Львова відбулось падіння транспортного літака АН12. На місці події перебуває міський голова Львова Андрій Садовий. Відтак через відсутність кворуму засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, яке мало відбутись сьогодні, перенесено. Про час проведення засідання буде повідомлено додатково.



Нагадаємо, внаслідок падіння транспортного літака АН12 у с. Сокільники, п’ятеро осіб загинуло, двоє госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, ще одного, за оперативною інформацією, у важкому стані везуть у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.