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«Літак просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів», — Андрій Садовий

Суспільство | 04-10-2019, 12:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
«Літак просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів», — Андрій Садовий
Внаслідок падіння транспортного літака АН12 у с. Сокільники, п’ятеро осіб загинуло. Як повідомили у 8-мій міській клінічній лікарні, до медичного закладу у важкому стані госпіталізовано трьох постраждалих. На місці події перебуває міський голова Львова Андрій Садовий.
«Кабіна повністю є зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там знаходилися. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8-ох членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано є біля самого літака.

Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятись у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди — була би катастрофа", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбулу (Туреччина) та мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.
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