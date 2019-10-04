Благодійний аукціон витинанок «Віра в життя» підтримає передчасно народжених дітей Суспільство | 04-10-2019, 12:49 0 66 У межах Екуменічного соціального тижня, сьогодні, 4 жовтня, в Українському католицькому університеті відбудеться Благодійний аукціон витинанок «Віра в життя» за участю жінок-громадських діячок України. Початок о 17.00 год. в холі Центру Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 2а).



Витинанки вже впродовж трьох тижнів експонувались у холі Центру Шептицького. 6 вересня у Дзеркальній залі Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбувся благодійний захід «Віра в життя». Майстер-клас з виготовлення витинанок провела талановита майстриня Дарія Альошкіна. Головні гості заходу витинали «Дерево» як символ життя, що є найбільшою цінністю для кожного немовляти. Адже благодійний захід має на меті об’єднати відомих жінок України задля допомоги передчасно народженим діткам у їхньому майбутньому.



Кошти з аукціону будуть передані Львівському обласному благодійному фонду «Немовля», який опікується передчасно народженими дітьми при Львівській обласній клінічній лікарні (відділення патології новонароджених дітей).



Партнером проведення майстер-класу є бренд етнічного одягу «SVITLO», який несе історію нації крізь покоління. Спеціально до заходу дизайн-студія розробила футболки з fashion-витинанкою (вишивка з аплікацією 3D). Їх можна буде придбати на аукціоні і таким чином долучитися до благодійної акції.



Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/420221005286673/



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