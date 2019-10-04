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Благодійний аукціон витинанок «Віра в життя» підтримає передчасно народжених дітей

Суспільство | 04-10-2019, 12:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
У межах Екуменічного соціального тижня, сьогодні, 4 жовтня, в Українському католицькому університеті відбудеться Благодійний аукціон витинанок «Віра в життя» за участю жінок-громадських діячок України. Початок о 17.00 год. в холі Центру Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 2а).

Витинанки вже впродовж трьох тижнів експонувались у холі Центру Шептицького. 6 вересня у Дзеркальній залі Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбувся благодійний захід «Віра в життя». Майстер-клас з виготовлення витинанок провела талановита майстриня Дарія Альошкіна. Головні гості заходу витинали «Дерево» як символ життя, що є найбільшою цінністю для кожного немовляти. Адже благодійний захід має на меті об’єднати відомих жінок України задля допомоги передчасно народженим діткам у їхньому майбутньому.

Кошти з аукціону будуть передані Львівському обласному благодійному фонду «Немовля», який опікується передчасно народженими дітьми при Львівській обласній клінічній лікарні (відділення патології новонароджених дітей).

Партнером проведення майстер-класу є бренд етнічного одягу «SVITLO», який несе історію нації крізь покоління. Спеціально до заходу дизайн-студія розробила футболки з fashion-витинанкою (вишивка з аплікацією 3D). Їх можна буде придбати на аукціоні і таким чином долучитися до благодійної акції.

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/420221005286673/

http://esweek.org.ua/ua/

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Довідка

Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) — Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.
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