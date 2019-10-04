«Пацієнти доставлені у важкому стані», — Ігор Стояновський Суспільство | 04-10-2019, 13:36 0 68

Внаслідок падіння транспортного літака АН12 поблизу Львова, п’ятеро осіб загинуло. Як повідомили у 8-мій міській клінічній лікарні, до медичного закладу у важкому стані госпіталізовано трьох постраждалих. Двох постраждалих прооперували. Інший — наразі перебуває в операційній.

«До нас привезли трьох потерпілих з місця авіакатастрофи. Пацієнти доставлені у важкому стані. Станом на зараз двоє пацієнтів прооперовані, залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого найважчий, зараз в операційній. Він потребував більше додаткових обстежень та хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще спеціалістів з обласної лікарні. У всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу зі звихом. У третього пацієнта численні ушкодження — черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, також відкритий перелом кінцівки.



Всім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всі будуть повторно оглянуті, проведемо додаткові обстеження. Робимо все можливе, щоб стабілізувати всіх потерпілих", — сказав Ігор Стояновський, заступник головного лікаря з хірургічної роботи 8-ої міської клінічної лікарні.



Інформація щодо постраждалих



Постраждалий 1966 р.н. — закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів. Забій м’яких тканин грудної клітки. Забій м’яких тканин передньої черевної стінки.

Постраждалий 1967 р.н. — тупа травма живота. Забій грудної клітки закритий перелом кульшової западини справа. Закритий травматичний звих правого стегна.

Постраждалий 1969 р.н. — поєднана травма тіла. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку. Забійна рана лобної ділянки зліва. Тупа травма живота. Відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням фрагментів.