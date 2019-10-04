Будь-які зміни на вул. Дорошенка, 2 мають відбуватись шляхом проведення конкурсу та визначення кращого проекту Суспільство | 04-10-2019, 13:38 0 79

Таке рішення було прийнято під час публічного обговорення питання можливості будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2, за участю представників компанії, яка бажає здійснювати будівництво на цій території, представників влади міста та громади. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч. Обговорюватимуть технічне завдання архітектурного конкурсу та юридичну частину реалізації проекту.

«Тема зустрічі була дуже важливою, адже має значний суспільний резонанс, її активно обговорюють у соціальних мережах. Власне йдеться про територію в самісінькому центрі міста Львова, дві хвилини ходьби від міської Ратуші — вул. Дорошенка, 2. Так, свого часу на цій території були дві будівлі, які були зруйновані. Але насправді з того часу ця територія, цей простір дуже змінив свій функціонал: тут є зупинка громадського транспорту, тут є ряд закладів громадського харчування тощо. Тому важливо якісно всі ці питання проговорити, щоб мати добрий результат», — повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.



Після презентації проекту будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2, від архітектора — автора проекту та обговорення, було озвучено, що:



Презентований архітектором проект — в такому виконанні точно не може бути реалізований. Адже не враховує багато чинників — від транспортного — до історичного. Територія справді має бути впорядкована і на цій ділянці, де пропонується будувати готель, історично були дві будівлі.



Водночас акцентували, що:



1 Будь-які зміни на цій ділянці мають відбуватись шляхом конкурсу.



2 Мають бути враховані зауваження щодо транспортної моделі.



3 Сьогодні дана територія виконує значну транзитну функцію. А також — функцію концентрації людей. Новий проект має враховувати цю особливість.



4 Зауваження є також щодо висоти та габаритів пропонованого проекту.



5 І, що дуже важливо, — це функціонал першого поверху будівлі та вплив на оточуюче середовище. Зокрема і питання навколишнього середовища.



«Отож, наступна зустріч — наступного тижня. Маємо обговорити технічне завдання архітектурного конкурсу з врахуванням сьогоднішніх зауважень та юридичну частину реалізації проекту», — додав Андрій Москаленко.



Он-лайн трансляцію зустрічі можна переглянути тут: https://www.facebook.com/tvoyemisto/videos/2261413273985099/



Нагадаємо, минулої п’ятниці на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради було винесено питання щодо будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2. Як тоді наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, теоретично на цьому місці може бути збудована будівля, оскільки колись вона там була. Однак проект повинен бути якісним, щоб будівля вписувалась в ансамбль міста. А також це питання слід пропрацювати з громадою, щоб прийняти найправильніше в цій ситуації рішення.



«На вулиці Дорошенка на тому місці колись стояв будинок. Під час війни впала бомба, і будинок був зруйнований. Тобто теоретично там може бути збудована будівля. Якщо це буде ще один готель — я вітаю, тому що це нові робочі місця, це імідж міста. Але важливо, щоби ця будівля була пам’яткою архітектури 21 століття. Тому що цей ескізний варіант, який ми побачили, він, чесно кажучи, викликає дуже багато запитань. Також питання висоти. Там не може бути така гранична висота, яку просить забудовник. Має бути та висота, яка відповідає умовам здорового глузду і чинного законодавства. Тому це питання має бути доопрацьоване», — прокоментував під час засідання виконавчого комітету 27 вересня міський голова Львова.