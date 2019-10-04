ЛКП «Львівелектротранс» проводить акцію «Квитковий Бум»: приз — місячна картка для проїзду в електротранспорті Суспільство | 04-10-2019, 13:40 0 72

ЛКП «Львівелектротранс» повідомляє про відновлення акції «Квитковий Бум». Умови: слід зібрати використані 50 квитків загального чи 50 квитків пільгового користування, до 7 листопада надіслати за адресою: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 2, з позначкою «Квитковий Бум», чи принести конверт особисто. Приз акції — 30-денна картка для проїзду у трамваї і тролейбусі.

«Збирай, зберігай квитки, складай у конверти та надсилай у „Львівелектротранс“. Лови момент та вигравай 30-денну картку для проїзду у трамваї і тролейбусі. Вже 7 листопада на адресою вул. Сахарова 2 каб. 15 будуть визначені переможці акції», — зазначають в ЛКП «Львівелектротранс».



Детальніші умови акції можна дізнатись на сайті: https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/231706-lkp-lvivelektrotrans-provodyt-aktsiiu-kvest-kvytkovyi-bum-mozhna-vyhraty-misiachnu-kartku-dlia-proizdu-u-tramvai-i-troleibusi