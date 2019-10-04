Місто запрошує підприємців долучитися до закупівлі бандур для мистецьких шкіл Львова Суспільство | 04-10-2019, 13:42 0 75

Львівська міська рада придбає для потреб мистецьких шкіл 15 бандур, виробництва фабрики музичних інструментів «Трембіта» і, таким чином, підтримає місцевого виробника. Відтак, запрошує долучитися до ініціативи підприємців та профінансувати купівлю ще 15 наявних на підприємстві інструментів. Імена меценатів будуть викарбувані з тильного боку придбаних бандур.

Таку ініціативу озвучив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкриття виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник», яка вчора стартувала в Палаці мистецтв.



«На фабриці „Трембіта“ — прекрасні бандури. Я би дуже хотів, щоби у Львові взяли імпульс розвитку музики й мистецтва. Власне, бажаю нашому підприємству продати всі інструменти, які тільки є у них на складі», — додав Андрій Садовий.



Нагадаємо, виставка триватиме до 7 жовтня. На заході представлені товари місцевих виробників різних галузей промисловості, а саме — легкої (30 підприємств), харчової (10 підприємств), виробництва будматеріалів, виробництва меблів, товарів повсякденного вжитку, HandMade тощо (14 підприємств).