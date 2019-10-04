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ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва

Суспільство | 04-10-2019, 16:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» запустило новий цех скловарного виробництва
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» — львівське підприємство, єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів. Сьогодні, 4 жовтня, на підприємстві урочисто запустили в роботу новий цех скловарного виробництва.
«Маю дуже велику повагу до колективу, який працює тут. Я народився і живу у Львові, тому пам'ятаю це підприємство у різні періоди його життя. Мене дуже тішить, коли бачу сьогодні нову динаміку, новий розвиток, інновації та людей, які отримують гідну заробітну плату. Немає іншого критерію для мера міста та керівника як кількість робочих місць, безпека, захист людей і їхня заробітна плата. Тому дозвольте мені від імені громади міста висловити подяку і вшанувати працівників підприємства», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак міський голова Львова вручив Генеральному директору ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» Оксані Динік пам’ятний знак Прапор України.

Також подяки від громади міста отримали:

Начальник виробництва Харченко Юрій Іванович;
Головний технолог Савка Галина Григорівна;
Начальник конструкторського відділу Ілик Роман Ігорович;
Майстер шихтоприготувального цеху Сибаль Катерина Миколаївна — понад 45 років на підприємстві;
Інженер-електронік скляного виробництва Дячок Ярослав Йосипович.

Зазначимо, у запуск нового цеху приготування шихти було інвестовано 72 млн. 347 тис. грн. Це збільшить потужність і ефективність скловарного виробництва, виробництва усієї електротехнічної продукції, дозволить виготовляти продукцію вищої якості, розширить її асортимент, що додасть нові ринки збуту та покращить конкурентоспроможність підприємства.

«Сьогодні ми святкуємо запуск шифро-складального цеху після реконструкції. Цей цех обробляє сировинні матеріали для скловаріння. Ми пропрацювали технічні рішення, які так само допомогли нам не зупинити виробництво і зробити вперше за 50 років таку потужну реконструкцію цього участку», — зазначила генеральна директорка підприємства ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» Оксана Динік.

У своїй діяльності ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» керується розробками науково-дослідних інститутів з урахуванням нових досягнень науки і техніки в галузях матеріалознавства та енергетики. Значна увага приділяється сертифікації продукції. Підтвердженням високого рівня якості і менеджменту управління ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» є отримання міжнародного сертифікату якості.

Продукція компанії постачається не тільки в Україну, але і на зовнішній ринок, а саме: у Фінляндію, Швецію, Норвегію, Іспанію, Португалію, Ліван, Сирію, В'єтнам, Іран, Чилі, Колумбію.

Наразі на підприємстві працює 377 працівників. Зокрема, на ЛІК залучають й молодих спеціалістів для навчання, вивчення специфіки виробництва, отримання досвіду і подальшого кар’єрного зростання (так, за 2019 рік тут працевлаштовано 29 осіб віком до 30 років).

«Розвиток наших підприємств та виробництв, а також створення нових робочих місць, — це дуже важливе завдання як для влади міста, так і для підприємців Львова. Місто всіляко підтримуємо такі ініціативи. Особливо вдячні тим підприємцям, які прозоро сплачують всі податки, виплачують „білу“ заробітну платню. Ми також нещодавно відкрили в Ратуші Центр підтримки підприємництва. Символічно, що у ці дні в місті триває виставка-ярмарок „Львівський товаровиробник“. І сьогодні один з наших виробників відкриває нові виробничі цехи», — прокоментувала Вікторія Довжик, радниця міського голови Львова, голова комісії фінансів та планування бюджету.
Довідка

Львівську ізоляторну компанію було створено на основі Львівського ізоляторного заводу (ЛІЗ), який було засновано у 1965 році. Львівський ізоляторний завод був одним із найбільших виробників у світі відпаленого і загартованого скла. Львівська ізоляторна компанія перейняла і продовжила найкращі традиції виробництва. Більше ніж 250 млн штук ізоляторів, що були вироблені, починаючи з моменту його заснування, успішно використовуються на лініях електромереж з напругою у діапазоні 0,4−1150 кВт в енергосистемах у більше ніж у 30 іноземних країнах світу.

Продукція підприємства — різні типи підвісних, фіксаторних та стрижневих скляних ізоляторів електромеханічною міцністю від 40−400кН. Електротехнічна продукція використовується:

— для ізоляції та кріплення проводів повітряних ліній електропередач;

— в розподільчих пристроях електростанцій і підстанцій;

— для електрифікації залізниці та ін.
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